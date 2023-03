Aktuell 14 deutsche Soldaten an UNMISS beteiligt Bundestag verlängert Einsatz deutscher UN-Soldaten im Südsudan

Der Bundestag hat den Einsatz deutscher Soldaten in der UN-Mission im Südsudan (Unmiss) um ein weiteres Jahr verlängert. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte am Donnerstag mit 626 Stimmen für ein nun bis zum 31. März 2024 laufendes Mandat (Nein: 53, Enthaltungen: 5). Die Bundeswehr kann damit bis zu 50 Soldaten in dem Land einsetzen, die als UN-Blauhelme einen Beitrag zur Unterstützung eines Friedensprozesses und zum Schutz von Zivilisten leisten sollen.