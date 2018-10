Bundesregierung: Fast täglich ein Nukleartransport durch Deutschland

Osnabrück Die Grünen fordern, dass zwei Fabriken in Gronau und Lingen, die Brennelemente produzieren, stillgelegt werden. In Deutschland hat die Zahl der Transporte von Kernbrennstoff zugenommen.

Beide Fabriken dürfen trotz des beschlossenen Atomausstiegs weiterhin Uran anreichern beziehungsweise Brennelemente für den Betrieb in Kernkraftwerken fertigen. Sylvia Kotting-Uhl, atompolitische Sprecherin der Grünen forderte: "Damit muss endlich Schluss sein. Die Fabriken in Gronau und Lingen müssen endlich stillgelegt werden." Die Grünen im Bundestag hatten dazu einen entsprechenden Gesetzesantrag eingebracht. Brennelemente waren auch an umstrittene Kernkraftwerke in Belgien und Frankreich in der Nähe zur deutschen Grenze geliefert worden.