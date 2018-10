Publizist und CSU-Urgestein: Wilfried Scharnagl ist tot

München Der als einer der engsten Gefährten von CSU-Legende Franz Josef Strauß geltende Publizist Wilfried Scharnagl ist tot.

Dies brachte dieser selbst mit einem Satz zum Ausdruck in einer Zeit, als der "Bayernkurier" in Anlehnung an das Zentralorgan der Sowjetunion noch als "Schwarze Prawda" galt: "Scharnagl schreibt, was Strauß denkt, Strauß denkt, was Scharnagl schreibt", sagte der langjährige bayerische Ministerpräsident und adelte so seinen Gefährten.