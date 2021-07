Stadt und Human Plus starten gemeinsame Hilfsaktion : Nettetal hilft Opfern der Überschwemmungen

Stadt und Human Plus starten gemeinsame Hilfsaktion

Anestis Ioannidis von Human plus bei einer früheren Hilfsaktion. Das Spendenkonto ist auf www.human-plus.de zu finden. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Die Stadt und die Hilfsorganisation Human Plus starten eine gemeinsame Hilfsaktion und sammeln Spenden für die Opfer in den überschwemmten Regionen.

Seit rund einer Woche begleiten uns die Bilder der Folgen von Starkregenereignissen mit anschließenden Überflutungen. Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) ist stolz auf die große Hilfsbereitschaft der Nettetaler Bürger und stellt gleichzeitig eine städtische Hilfsaktion vor: „Das Engagement zahlreicher Menschen aus Nettetal, finanziell, mit Sachspenden oder direkt vor Ort zu helfen, ist fantastisch. Immer wieder erreichen uns Nachrichten von Menschen aus Nettetal, die in den Katastrophengebieten helfen und unterstützen. Das reicht von Speditionen, die Transporte für Hilfsgüter organisieren, Firmen, die ihre Baufahrzeuge zu Verfügung stellen bis zu Catering-Betrieben, die für die Verpflegung der Helfer sorgen. Nicht zu vergessen die vielen Menschen, die sich mit Schaufeln und Gummistiefeln auf den Weg gemacht haben, um in den Katastrophengebieten anzupacken. Darüber hinaus sind natürlich auch die Einsätze unserer Feuerwehr, Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst oder dem Technischen Hilfswerk hervorzuheben. Alle haben Hervorragendes geleistet, allen danke ich herzlich.“

Um eine zweckgebundene Koordination weiterer Hilfen gewährleisten zu können, schließen sich die Stadt Nettetal und die hier ansässige weltweit aktive Hilfsorganisation Human Plus von Gründer Anestis Ioannidis unter dem Motto „Nettetal hilft“ zusammen.

Von Sachspenden wird derzeit abgesehen, vielmehr sollen unbürokratische finanzielle Hilfen bei ausgewählten Projekten eingesetzt werden. Human Plus ist in diesem Bereich ein erfahrener Partner und sorgt dafür, dass die Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. In den kommenden Wochen informiert die Stadt regelmäßig, wo die Hilfen eingesetzt werden.