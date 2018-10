Bundeswehr: Fast 200 Rechtsextremisten seit 2008 entlassen

Berlin Die Bundeswehr hat seit 2008 knapp 200 Angehörige als Rechtsextremisten entlarvt und fast alle entlassen. Die meisten Fälle stammen noch aus der Zeit der Wehrpflicht.

Bei den Extremismus-Kontrollen hat es nach Angaben eines Sprechers „mehrere“ Fälle gegeben, in denen der Eintritt in die Bundeswehr und damit auch die militärische Ausbildung an Kriegswaffen verwehrt wurde. „Extremismus hat in der Bundeswehr mit ihren mehr als 260.000 Angehörigen keinen Platz – egal ob mit rechtsextremistischem, linksextremistischen oder islamistischem Hintergrund“, bekräftigte der Sprecher des Verteidigungsressorts.