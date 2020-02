Liveblog zum Anschlag von Hanau : Ermittler prüfen, ob es Mitwisser im Internet gab

Als Reaktion auf den Anschlag von Hanau will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland verstärken. Er werde noch am Abend mit den Innenministern der Länder darüber beraten, „wie wir in den nächsten Tagen die Sicherheitslage noch besser gewährleisten können“, sagte Seehofer am Donnerstag bei einem Besuch an einem der Tatorte in Hanau. Dies sei auch „vor dem Hintergrund vieler öffentlicher Veranstaltungen in den nächsten Tagen“ erforderlich.



Im Bereich des Rechtsextremismus habe er zuletzt „eine Menge von sehr Besorgnis erregenden Entwicklungen erlebt“, sagte der Innenminister weiter. Es sei nun „die große und zentrale Aufgabe“, den Gegnern der freiheitlichen Grundordnung "die Stirn zu bieten“. „Politiker, Gesetzgeber und Regierung“ müssen überlegen, welche Konsequenzen aus der Tat zu ziehen seien.