In der Hanauer Innenstadt, zuerst in einem Lokal am Heumarkt und kurz darauf in einer Bar in unmittelbarer Nähe, hatte der 43-jährige mutmaßliche Täter Tobias R. neun Menschen erschossen und weitere verletzt. Später fand die Polizei seine Mutter und ihn tot auf. Es wird davon ausgegangen, dass R. zunächst seine Mutter und dann sich selbst erschoss.