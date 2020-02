Auswärtiges Amt : Familiennachzug schwächt sich immer weiter ab

Berlin Der Familiennachzug zu Flüchtlingen ohne dauerhaftes Bleiberecht geht immer weiter zurück. Im Januar dieses Jahres sank diese Quote sogar auf unter 60 Prozent.

Union und SPD hatten sich in den Koalitionsverhandlungen nach zähem Ringen darauf verständigt, dass monatlich „bis zu tausend“ Familienangehörige zu subsidiär Schutzbedürftigen nach Deutschland nachziehen dürfen. Das wären bis zu 12.000 Personen im vergangenen Jahr gewesen. Tatsächlich bewertete das Auswärtige Amt 13.416 Anträge positiv und übersandte sie an die Ausländerbehörden. Nach Überprüfung traf das Bundesverwaltungsamt eine Auswahl. Am Ende stellten die Auslandsvertretungen 11.133 Visa aus.