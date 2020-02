Mit Verlaub! : Gute Fahrt den Störenfrieden

Ob Emmanuel Macron oder Norbert Röttgen: Beide Außenpolitiker stört die Berliner Lethargie.

Man sollte sich den Störenfried als nützliche Figur vorstellen. Norbert Röttgen ist so jemand. Salopp formuliert: Er kommt wie Kai aus der Kiste, und plötzlich ist Leben in der verwitterten (CDU)-Bude. Amerikaner würden Röttgen wegen seiner Fähigkeit zur Wiederauferstehung nach selbst verschuldeten Sturz 2012 „Comeback Kid“ nennen. Zum Thema Störenfried las ich bei Friedrich Nietzsche: „Zuletzt aber ist es gleichgültig, ob der Herde eine Meinung befohlen oder fünf Meinungen gestattet sind. Wer von den fünf Meinungen abweicht und bei Seite tritt, hat immer die ganze Herde gegen sich.“ Schau’n wir gespannt, ob in den kommenden Wochen das geschieht, was in der Volkswirtschaft als schöpferische Zerstörung bezeichnet wird, ob also der Geheimplan von AKK und ihrem Triumvirat Frischluftzufuhr erfährt.