Im hessischen Hanau wurden in der Nacht auf Donnerstag, den 20. Februar 2020, mehrere Schüsse abgegeben. Elf Menschen sind tot, darunter auch der mutmaßliche Täter. Die Polizei fand ihn am Morgen mit einer anderen Leiche in einer Wohnung. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter.

Auf diesem Bild zu sehen: An einem der beiden Tatorte steht eine beschädigte Limousine, die Frontscheiben sind zum großen Teil mit Rettungsdecken abgedeckt.