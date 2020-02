Operationen verschoben : 23 Unikliniken von Ärztestreik betroffen

Im Tarifstreit erhöht der Marburger Bund den Druck auf die Länder. Das bekommen auch die Patienten in NRW zu spüren. Weitere Streiks könnten folgen.

Zweimal bereits sind sie enttäuscht worden, jetzt haben sie ihren Forderungen lautstark Nachdruck verliehen: 3500 Ärzte von 23 landeseigenen Unikliniken demonstrierten am Dienstag in weißen Kitteln und mit Transparenten in Hannover – der Stadt, in der seit Dienstag die Verhandlungen um ihre Arbeitsbedingungen weitergeführt werden. Am Nachmittag startete im Tarifstreit zwischen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) die dritte Verhandlungsrunde.

Der Betrieb in vielen Kliniken lief derweil auf Sparflamme. Besonders hart traf es das Uniklinikum Köln: Dort wurden nach Auskunft eines Sprechers zwei Drittel der geplanten Operationen vertagt, sofern dies medizinisch vertretbar war. In Essen wurden 30 Operationen verschoben; und auch in Bonn wurden Eingriffe abgesagt. An den Unikliniken in Aachen, Düsseldorf und Münster hingegen sollen kaum Auswirkungen des Streiks spürbar gewesen sein – zumindest nach offiziellen Angaben. „Wir mussten keine Operationen verschieben, es gab auch keine längeren Wartezeiten für Patienten“, sagte ein Sprecher der Uniklinik Düsseldorf. Vereinzelt hätten an einigen Kliniken zwar Mediziner die Arbeit niedergelegt. Sie hätten sich jedoch so abgesprochen, dass die Patientenversorgung nicht spürbar betroffen gewesen sei. Gewerkschaftssprecher Michael Helmkamp sagte: „Die Kliniken geben im Streikfall meist nicht zu, dass der Betrieb bei ihnen nur eingeschränkt läuft.“ Er erklärte, dass allein in Aachen am Dienstag drei Reisebusse mit streikwilligen Ärzten in Richtung Hannover gestartet seien.