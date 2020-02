Zahlen des Bamf : Flüchtlinge verlieren Schutz vor allem durch Fehlverhalten

Ein Abschiebeflug in Rheinmünster. Foto: dpa/Daniel Maurer

Berlin Wenn Flüchtlinge ihren Schutztitel verlieren, liegt das laut Angaben des Bamf überwiegend nicht am Wegfall der Schutzgründe in ihren Herkunftsstaaten, sondern an eigenem Fehlverhalten.

Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) der Zeitung "Welt" mit. Die Behörde prüfte 2019 nach eigenen Angaben rund 170.000 anerkannte Asylbewerber; in 5610 Fällen (drei Prozent) sei der Schutztitel entzogen worden.

Bei der Mehrheit dieser Fälle habe das Amt "entsprechende Hinweise erhalten, insbesondere von den Ausländer- und Sicherheitsbehörden". Als Gründe für die Aberkennung nennt das Bamf laut der Zeitung Täuschung über Identität oder Staatsangehörigkeit, Fortzug ins Herkunftsland, Straftaten oder "sicherheitsrelevante Erkenntnisse anderer Behörden".

Die wichtigsten Herkunftsstaaten unter den Migranten, denen der Schutztitel entzogen wurde, waren laut Bamf Syrien, Irak und Afghanistan. Die Behörde habe bestätigt, dass im Falle syrischer Flüchtlinge, denen wegen Heimaturlauben oder anderen Vergehen der Schutztitel aberkannt wurde, routinemäßig ein Abschiebeverbot erteilt werde. Mit diesem Schutzstatus behielten sie ihr Aufenthaltsrecht und seien nicht ausreisepflichtig.

(lukra/kna)