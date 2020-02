Ärzte-Streik am Dienstag : Unikliniken in NRW sagen Operationen ab

Demonstrierende Ärzte am Dienstag in Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Mehr als 1000 Ärzte aus NRW haben sich am Streik beteiligt – mit spürbaren Folgen. Besonders hart getroffen war die Uniklinik Köln, aber auch in Essen und Bonn mussten Eingriffe und Behandlungen verschoben werden.

(cka/semi) Wegen des Ärztestreiks am Dienstag haben mehrere Unikliniken in Nordrhein-Westfalen Operationen auf andere Tage verschieben müssen. Besonders stark traf es Köln: Nach Angaben eines Sprechers mussten dort zwei Drittel der geplanten Eingriffe sowie zahlreiche terminierte Behandlungen ausfallen. In der Uniklinik Essen blieben elf der 34 OP-Säle geschlossen, auch in Bonn kam es zu Verschiebungen. In Düsseldorf, Aachen und Münster hingegen fanden Operationen nach Auskunft der Kliniken wie geplant statt. Die Versorgung von Notfallpatienten hatten einige Häuser zuvor mit einem Notdienstplan geregelt.