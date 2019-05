Melania Trump eröffnet Bowlingbahn : Im Weißen Haus rollen wieder die Kugeln

Washington Seit mehr als zwei Jahren sind die Trumps im Weißen Haus in Washington. Jetzt hat die First Lady Melania Trump die Bowlingbahn wieder eröffnet. Sie war das letzte Mal vor 25 Jahren umfassend renoviert worden.,

Die Bowlingbahn des Weißen Hauses hat unter Melania Trump eine Generalsanierung erfahren. Die First Lady nahm in dieser Woche die hauseigene Freizeiteinrichtung für US-Präsidenten und deren Familien in Betrieb. Als erste durften am Dienstag (Ortszeit) Kinder der Sicherheitsleute der Präsidentenfamilie das gute Stück ausprobieren, wie das Büro der First Lady mitteilte.