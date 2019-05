Merkel in der Sahel-Zone : Auf dem Pulverfass

Ouagadougou Die Kanzlerin besucht bitterarme Länder in Afrika und fordert Europa zum Handeln auf. Es geht um einen Wettlauf mit Terroristen.

Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Regierungschef in das westafrikanische Land gereist ist. Ein Staat mit knapp 20 Millionen Einwohnern, der auf der Liste der Vereinten Nationen zum Entwicklungsstatus der Länder auf Platz 183 liegt. Von 189. Den letzten Platz hat Niger. Das Durchschnittseinkommen beträgt dort 490 US-Dollar. Nicht pro Monat. Pro Jahr. In der Hauptstadt Niamey wird Merkel am Freitag den Bau eines Frauenhauses besichtigen. Nachdem sie in Mali war, das instabile, gefährliche Land auf Platz 182. Und es ist auch das erste Mal, dass Merkel mitten in Afrika und in der Mitte von fünf afrikanischen Staatschefs als einzige Europäerin mit ihnen einen Appell an Europa richtet.