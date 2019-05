Präsident erklärt Aufstand für gescheitert : Heftige Kämpfe in den Straßen von Caracas

Caracas In Venezuela haben sich Demonstranten und Sicherheitskräfte heftige Kämpfe geliefert. Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó hat Soldaten auf seine Seite gezogen. Präsident Maduro erklärt den Aufstand für gescheitert.

Bei einer neuen Kraftprobe zwischen dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó und Staatschef Nicolás Maduro haben sich Regierungsgegner und staatliche Sicherheitskräfte in der venezolanischen Hauptstadt Caracas erneut heftige Auseinandersetzungen geliefert. Demonstranten schleuderten am Dienstag Steine und Brandsätze auf die Beamten. Angehörige der Nationalgarde feuerten mit Tränengas und Schrotmunition in die Menge. Im Fernsehen war zu sehen, wie ein Panzerwagen in eine Menschengruppe raste.