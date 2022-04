„Infowars“ : Verschwörungstheoretiker Alex Jones stellt Insolvenzantrag

Los Angeles Er unterstützt lautstark Donald Trump, nennt den Amoklauf von Sandy Hook eine Inszenierung von Waffengegnern und verkauft seinen Fans Trockennahrung für die Apokalypse. Jetzt hat Alex Jones Insolvenz angemeldet.

Die Website InfoWars des rechten Verschwörungstheoretikers Alex Jones hat bei einem US-Gericht Konkurs beantragt. Wegen mehrerer Verleumdungsklagen gegen das Unternehmen sei ein Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 beantragt worden, wie aus den am Sonntag (Ortszeit) in Texas veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Das Verfahren nach Chapter 11 setzt alle zivilrechtlichen Streitigkeiten aus und ermöglicht es Unternehmen, Sanierungspläne bei laufendem Betrieb auszuarbeiten.

Info-Wars-Gründer Jones wurde im vergangenen Jahr in drei Verfahren zu Schadenersatz verurteilt, nachdem er fälschlich behauptet hatte, das Schulmassaker von Sandy Hook im Jahr 2012 sei ein Scherz gewesen. Er behauptete, die Schießerei, bei der 20 Kinder und sechs Schulangestellte in der Schule in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut ums Leben kamen, sei von den Befürwortern strengerer Waffengesetze und den etablierten Medien erfunden worden.