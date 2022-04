„Wahrheitswidrig und bösartig“ : Ex-Außenminister Gabriel verteidigt Steinmeier und attackiert Botschafter Melnyk

Sigmar Gabriel, zu der Zeit SPD-Chef, sitzt am 15. Mai 2012 neben Frank-Walter-Steinmeier, damals SPD-Fraktionschef, in der Bundespressekonferenz. Im Hintergrund sieht man den damaligen Finanzminister Peer Steinbrück. Foto: picture alliance / dpa

Hamburg Der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war in der Ukraine nicht erwünscht. Darum gibt es dieser Tage viel Streit. Nun mischt sich der frühere Außenminister Sigmar Gabriel ein – und greift den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk scharf an.

Steinmeier habe in seinem früheren Amt als Außenminister gemeinsam mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „mehr als alle anderen in Europa“ dafür getan, die Ukraine zu unterstützen, schrieb Gabriel in einem am Sonntag veröffentlichten Gastbeitrag für den „Spiegel“.