„Ökonomischer Blitzkrieg“ : Putin erklärt Sanktionen des Westens für gescheitert

Moskau Kremlchef Wladimir Putin hält die westlichen Sanktionen gegen Russland für einen Fehlschlag. In einer Videokonferenz mit russischen Ökonomen räumte Putin lediglich eine gestiegene Inflationsrate ein.

Der Westen habe erwartet, die „finanzökonomische Situation rasch aus dem Gleichgewicht zu bringen, Panik in den Märkten zu schüren sowie den Kollaps des Bankensystems und Engpässe in Geschäften“ herbeizuführen, sagte Russlands Präsident in einer Videoschalte mit ranghohen Ökonomen, die im Fernsehen übertragen wurde. Doch sei „die Strategie des ökonomischen Blitzkriegs gescheitert“.