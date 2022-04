Iryna Wenediktowa : Die Frau, die Putin zur Rechenschaft ziehen will

Lwiw Iryna Wenediktowa steht vor einer gigantischen Aufgabe: Während ihre Heimat weiter von russischen Raketen zerstört wird, ermittelt sie zu möglichen Kriegsverbrechen. Die ukrainische Generalstaatsanwältin gibt sich dabei betont kämpferisch.

Was sie antreibt, ist die Hoffnung, dass die Täter eines Tages bestraft werden könnten – von den einfachen Soldaten bis hin zum russischen Präsidenten selbst. Gerichte in vielen Teilen der Welt arbeiten daran, Beweise für Gräueltaten der russischen Streitkräfte zu sichern. Doch das Gros der juristischen Aufarbeitung wird voraussichtlich der Ukraine überlassen bleiben. Und als Generalstaatsanwältin des Landes kommt Iryna Wenediktowa dabei eine Schlüsselrolle zu.

Entsprechend geht sie ihre Aufgabe mit einer unerbittlichen Arbeitsmoral an. Sie ist die erste Frau in ihrem Amt und sie ist fast ständig unterwegs. Statt Jacketts oder Kleider trägt sie oft olivgrüne Hosen und schusssichere Westen. Mahlzeiten nimmt sie entweder hastig im Auto zu sich oder gar nicht. Sie startet ihre Arbeitstage früh und beendet sie spät.

Ihr Büro hat bereits mehr als 8000 Ermittlungen eröffnet, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in Zusammenhang stehen. Mehr als 500 Verdächtige wurden dabei identifiziert, unter ihnen russische Minister, Militärkommandeure und Propagandisten. Die Generalstaatsanwältin will sie möglichst alle zur Verantwortung ziehen.

Die Interviews mit Zeugen können Stunden dauern. Über ihre Laptops gebeugt müssen die Strafverfolger oft die Tränen ihrer Gesprächspartner abwarten, bevor sie Fragen konkretisieren können – Fragen zum genauen Geräusch von Geschossen und zu den genauen Auswirkungen bei deren Einschlägen; Fragen zu Uniformen und Abzeichen von Soldaten. Die Antworten bilden das „Rohmaterial“ für die juristische Aufarbeitung. Sie sind das erste Glied in der Kette, mit der Wenediktowa Verbindungen bis hin zur Kreml-Führung nachweisen will.

Vor einigen Tagen besuchte die Generalstaatsanwältin die westukrainische Stadt Lwiw, wo die 34-jährige Ala den Ermittlern schilderte, wie sie ihr Zuhause verlor. Ihren vollen Namen will die Frau nicht nennen, weil ihr achtjähriger Sohn noch in einem Gebiet festsitzt, das von russischen Truppen gehalten wird.

Ala hat ein Fragment von einem der Geschosse aufbewahrt, mit denen ihre Wohnung in der Kleinstadt Worsel zerstört wurde – Worsel liegt nur wenige Kilometer westlich von Butscha, wo russische Soldaten Hunderte Zivilpersonen töteten. Sie hat es auf ihrer Flucht mitgenommen, als Erinnerung an das, was sie überlebt hat, aber eben auch als Beweismaterial. „Wir brauchen Belege, um sie bestrafen zu können“, sagt sie. „Ich hatte Glück. Ich bin noch hier, um über das zu sprechen, was mir passiert ist.“