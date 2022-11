“Midterms“ in den USA : So zählt die Nachrichtenagentur AP Stimmen und verkündet die Sieger

Infos Die „Midterms" von A bis Z - ein Überblick

Washington Am 8. November finden die mit Spannung erwarteten Zwischenwahlen statt. Die Nachrichtenagentur AP spielt seit Jahren eine besondere Rolle bei der Bekanntgabe von Ergebnissen.

Die USA haben keine Regierungsbehörde, die der Nation in einer Wahlnacht sagt, wer gewonnen hat. Jeder US-Staat hat seine eigene Prozedur zur Stimmenauszählung, und Nachrichtenagenturen spielen eine Schlüsselrolle. Die Associated Press (AP) ist die einzige, die alles ausrechnet, bis hinunter zur Bezirksebene, Wahlinformationen sammelt und sie an ihre Kunden weitergibt.

Präsidentschaftswahlen finden in den USA alle vier Jahre statt, Kongresswahlen alle zwei Jahre, wobei jeweils alle 435 Mitglieder des Abgeordnetenhauses und ein Drittel des 100-köpfigen Senats neu bestimmt werden. Gewählt wird am kommenden Dienstag, dem 8. November. Auch einige wichtige Gouverneursposten stehen zur Abstimmung.

Stephen Ohlemacher managt und beaufsichtigt bei AP die Auszählungen, und er nennt Wahlen „den größten einzelnen Akt des Journalismus, der alle zwei Jahre geschieht“. Aber es ist keine Sache einer einzigen Nacht. Im Folgenden ein Überblick über die Arbeitsweise der AP:

VORBEREITUNG, VORBEREITUNG UND NOCH MEHR VORBEREITUNG

Seit Jahren beschäftigt AP ein Vollzeit-Wahlforschungsteam. Es arbeitet rund ums Jahr daran sicherzustellen, dass andere AP-Gremien, die am Prozess der Verkündung des Siegers oder der Siegerin beteiligt sind, optimal vorbereitet in den Wahltag gehen - das heißt, so viel wie möglich darüber wissen, was zu erwarten ist.

Diese Gremien sind das Stimmenzählteam, der Arbeitstisch, der entscheidet, wann ein Sieg sicher feststeht, und die Nachrichtenredaktion. Sie müssen vor dem Wahltag unter anderem über Einzelheiten der Abläufe informiert sein, die von Staat zu Staat variieren können, etwa darüber, wann wo gewählt werden kann und auf welche Weise, wie die Stimmen ausgezählt werden, und ob es seit der vergangenen Wahl Änderungen gegeben hat.

Da die Staaten zu unterschiedlichen Zeiten Stimmzettel auszählen, könnte es mancherorts länger dauern, den Sieger oder die Siegerin auszumachen. Es gibt auch unterschiedliche Regeln darüber, wann vielleicht Neuauszählungen oder Stichwahlen nötig sind. All das bedeutet, dass nicht sämtliche Gewinner in der Wahlnacht feststehen.

EIN ENORMES UNTERFANGEN

Die AP verfügt über politische Reporter in allen US-Schlüsselstaaten und Reporter vor Ort in sämtlichen 50 Staaten. Das gibt ihr die einzigartige Möglichkeit einer umfassenden Wahlberichterstattung in Wort, Bild, Video und Liveübertragungen. Die AP-Reporter vor Ort schicken in ihre Redaktionen, was sie in den Wahllokalen sehen und berichten über außergewöhnliche Vorkommnisse.

Neben ihren eigenen Journalisten hat AP etwa 4000 sogenannte Stringer, temporäre freie Mitarbeiter, die auf der Basis jahrelanger Beziehungen zu örtlichen Behörden und Beamten Resultate auf lokaler Ebene sammeln und sie an APs Stimmeingabe-Zentren übermitteln. Hunderte Mitarbeiter nehmen die Zahlen auf und geben sie in die AP-Wahldatenbank ein. Mitarbeiter beobachten auch die Webseiten, auf denen manche Staaten und Bezirke ihre Ergebnisse posten, und leiten die Zahlen ebenfalls an die Datenbank weiter.

EXAKTHEIT HAT VORRANG VOR ALLEM

Alle Zahlen werden mehrfach auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Die für die Stimmeneingabe zuständigen Mitarbeiter stellen den Stringern, die Resultate übermitteln, Fragen, um die erhaltenen Informationen zu verifizieren. Kommt ihnen etwas merkwürdig vor, bohren sie nach. Automatisierte Überprüfungen sollen etwaige Probleme mit Daten aufspüren, etwa Unstimmigkeiten in den Zahlen. Wenn zum Beispiel die Zahl der übermittelten abgegebenen Stimmen in einem Bezirk höher ist als die der dort registrierten Wähler, taucht ein Alarm auf dem Bildschirm des Mitarbeiters auf, und ein Vorgesetzter wird eingeschaltet.

APs Team von Vollzeit-Analysten für Wahlforschung und Qualitätskontrolle untersucht die Ergebnisse auf etwaige Ungereimtheiten, nutzt ausgeklügelte statistische Hilfsmittel und eigene Forschung der AP, um zu gewährleisten, dass alle Angaben korrekt sind. 2020 lag die AP-Exaktheitsrate bei der Verkündung der Ergebnisse von Wahlen bei 99,9 Prozent und war 100-prozentig in Sachen Präsidentschafts- und Kongressrennen in jedem einzelnen Bundesstaat.

WER VERKÜNDET DIE SIEGER - UND WIE?

In der Wahlnacht sind die verantwortlichen Mitarbeiter, die entscheiden, ob ein Wahlsieger feststeht, mit detaillierten Informationen seitens des AP-Wahlforschungsteams ausgestattet. Das schließt demografische Statistiken, die Zahl der Briefwähler und politische Fragen ein, die den Ausgang des jeweiligen Rennens beeinflussen könnten, den sie zu verkünden haben. Ohlemacher zufolge werden am 8. November ungefähr 60 Menschen in die Bekanntgabe der Gewinner in mehr als 7000 Einzelabstimmungen involviert sein.

Ranghöhere Redakteure von APs Entscheidungsteam in Washington müssen stets ihre Zustimmung geben, bevor die Ergebnisse von Rennen um die Präsidentschaft, Gouverneursposten, den Senat und die von Schlüsselrennen um das Abgeordnetenhaus verkündet werden. AP nennt keine Prognosen und wird nur dann einen Sieger oder eine Siegerin verkünden, wenn feststeht, dass es kein Szenario gibt, das den jeweils zurückliegenden Kandidaten ein Aufholen ermöglichen würde.

(zeit/dpa)