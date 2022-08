US-Wahl 2020 in Georgia : Strafrechtliche Ermittlungen gegen Trumps Ex-Anwalt Giuliani

Atlanta Die Ermittlungen zu mutmaßlicher illegaler Einflussnahme auf das Wahlergebnis in Georgia rücken immer näher an Donald Trumps Entourage heran. Nun wird bekannt, dass sein Vertrauter Rudy Giuliani im Visier der Untersuchung steht. Er soll vor einer Sonderjury aussagen.

Giuliani und andere Trump-Verbündete hätten am 3. Dezember 2020, also einen Monat nach der Wahl, vor einem Ausschuss des Senats von Georgia ausgesagt, dass es im Bezirk Fulton County zu weitreichendem Betrug gekommen sei, schrieb Willis damals. Dabei hätten sie auch ein Video präsentiert, das laut Giuliani Wahlhelferinnen zeigen soll, die „Koffer“ voller irregulärer Stimmzettel aus unbekannten Orten zutage gefördert und am Wachpersonal vorbeigeschleust hätten.

Giuliani wurde nun angewiesen, am Mittwoch vor der Sonderjury in Atlanta zu erscheinen. Ob er auf die Fragen antworten oder die Aussage verweigern wird, wollte sein Anwalt nicht verraten. In einem Interview mit einem New Yorker Radiosender betonte Giuliani, dass er in Georgia als Trumps Anwalt gedient habe. „Wenn man so etwas einem Anwalt antut, haben wir kein Amerika mehr“, erklärte der frühere Bürgermeister von New York.