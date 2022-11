Zeithorizont: Die künftige Mehrheit im Repräsentantenhaus dürfte noch in der Wahlnacht feststehen. Anders sieht es beim Senat aus: Dort könnte es Tage oder sogar Wochen dauern, bis klar ist, wer künftig die Mehrheit stellt. Denn in Georgia dürfte es angesichts spezifischer Wahlregeln eine Stichwahl am 6. Dezember geben. Sollte die Senatsmehrheit an diesem Sitz hängen, ist also Geduld gefragt.