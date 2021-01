Nachträgliches Impeachment gegen Donald Trump : Nancy Pelosi reicht am Montag Klage im Senat ein

Nancy Pelosi reicht am Montag Klage im Senat ein

Washington Die Demokraten treiben die nachträgliche Amtsenthebung des früheren US-Präsidenten Donald Trump mit Nachdruck voran. Wie am Freitag bekannt wurde, soll der US-Senat die Anklageschrfit bereits am Montag zugestellt bekommen.

Der US-Senat soll am Montag die Anklageschrift im Verfahren gegen Donald Trump wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ erhalten. Das kündigte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Freitag an.