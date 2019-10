Neue Fotos von Nordkorea-Machthaber : Kim Jong Un hoch zu Ross und im Schnee - was hat es zu bedeuten?

Kim Jong Un hoch zu Ross und im Schnee - was hat es zu bedeuten?

Pjöngjang Fotos des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hoch zu Ross vor schneebedeckten Gipfeln haben Spekulationen über ein "großes bevorstehendes Ereignis" befeuert.

Auf den von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch verbreiteten Bildern und Videos reitet Kim im Wintermantel allein auf einem großen, weißen Pferd durch verschneite Felder und Wälder. "Der Ritt am Berg Paektu ist ein großes Ereignis mit weitreichender Bedeutung in der Geschichte der Revolution Koreas", hieß es bei der KCNA. Alle Beamten, die ihn begleiteten, seien davon überzeugt, dass etwas Bedeutendes bevorstehe, das die Welt erneut ins Staunen versetzen werde.