Zweites Gipfel bestätigt: Trump und Kim Jong Un treffen sich Ende Februar wieder

Trafen sich im Juni 2018 in Singapur: Kim Jong Un und Donald Trump. Ende Februar steht ein zweites Treffen an. Foto: AP/Evan Vucci

Washington Das geplante zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un steht nach Angaben Trumps bereits fest.

Es werde Ende Februar vermutlich in Vietnam oder Thailand stattfinden, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender CBS. Die Details werde er am Dienstag bei seiner Rede zur Lage der Nation "oder kurz davor" mitteilen, sagte Trump.