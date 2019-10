Interview mit Jamal Hakrush : Israels arabischer Polizeichef

Kirjat Ata Der 62-jährige Muslim soll die Polizei des jüdischen Staats Israel und die arabischen Israelis einander näherbringen. Im Gespräch erklärt er, warum er sich nach seiner Ansicht Fehler, die ein jüdischer Kollege macht, nicht leisten kann.

Jamal Hakrush ist der erste Araber, der zum Polizeivizepräsidenten, also in den zweithöchsten Rang in der israelischen Polizei, befördert wurde. Vor drei Jahren hat die israelische Regierung eine Abteilung zur Verbesserung der Beziehung zwischen den 1,8 Millionen arabischen Israelis und der Polizei im Land gegründet. Damals gab es nur zwei Polizeistationen in den arabischen Gemeinden. Wollten sich die Einwohner an die Polizei wenden, musste eine Streife aus einer benachbarten jüdischen Stadt kommen. Jamal Hakrush soll das ändern. Bis 2021 sollen 18 Polizeistationen in arabischen Gemeinden gebaut werden, acht stehen schon heute. Außerdem soll die israelische Polizei diverser werden: Sie möchte 1300 arabische Polizisten rekrutieren.