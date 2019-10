„Werde nur sprechen, wenn Trump kommt“ : Türkischer Präsident Erdogan lehnt Treffen mit US-Vizepräsident Pence ab

Ankara US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo reisen am Donnerstag ins türkische Ankara, um Gespräche über die Offensive in Nordsyrien zu führen. Präsident Erdogan hat ein Treffen nun aber abgelehnt.

Pence und Pompeo wollen sich in Ankara für eine Waffenruhe zwischen der Türkei und den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien einsetzen. Erdogan hat eine Waffenruhe bereits abgelehnt, solange die Kurdenmiliz in der von der Türkei geplanten „Sicherheitszone“ entlang der türkischen Grenze präsent sei. In der Rede vor dem Parlament wies er jede Vermittlung zurück, da die Türkei sich nicht mit einer „Terrororganisation“ an einen Tisch setzen werde.