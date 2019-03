Millionen Stimmen für ungültig erklärt: Wahlen in Thailand versinken im Chaos

Wahlen in Thailand versinken im Chaos

Bangkok Unregelmäßigkeiten bei Auszählung und Abstimmung, Stimmenkauf und Einschüchterung - bei den ersten Wahlen seit dem Militärputsch soll in Thailand einiges schief gelaufen sein. Offizielle Ergebnisse gibt es weiterhin nicht.

Nach der ersten Parlamentswahl in Thailand seit dem Militärputsch von 2014 hat sich die Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Montag weiter verzögert. Die Wahlkommission wollte das vorläufige Endergebnis eigentlich schon am Sonntagabend verkünden, hatte die Bekanntgabe dann aber ohne Begründung abgesagt. Zuvor hatte es zahlreiche Beschwerden über Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung und bei der Abstimmung selbst gegeben.