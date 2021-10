Gemeinschaft der Gemeinden in Kempen und Tönisvorst : Kirchenvorstände und Pfarreiräte stehen zur Wahl

Kempen/Tönisvorst In der Gemeinschaft der Gemeinden in Kempen und Tönisvorst stellen sich Anfang November die Kirchengremien zur Wahl. Auch Briefwahl ist möglich.

Am 6. und 7. November werden die Pfarreiräte und ein Teil der Kirchenvorstände in der katholischen GdG (Gemeinschaft der Gemeinden) Kempen-Tönisvorst neu gewählt. Wer sich an den Wahlen beteiligen möchte, hat dazu vor und nach den Messen am Wochenende 6. und 7. November in der jeweiligen Pfarrkirche die Möglichkeit. Auch eine Briefwahl ist möglich. Noch bis zum 3. November können die Unterlagen in den Pfarrbüros der Gemeinde abgeholt werden. Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens einem Jahr im Bereich der Gemeinde wohnen.