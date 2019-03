Erstes Treffen: Deutsch-französisches Parlament will Merkel und Macron kontrollieren

Berlin/Paris In Paris startet an diesem Montag ein deutsch-französisches Parlament zur besseren Zusammenarbeit und Kontrolle. Die französische Co-Vorsitzende kommt aus Remscheid.

Wenn an diesem Montag in Paris die neue deutsch-französische parlamentarische Versammlung ihre Arbeit aufnimmt, ist das für ihre künftigen Vorstandsvorsitzende Sabine Thillaye „eine große Chance für uns Parlamentarier, in Zukunft öfter aus dem Schatten der Regierungsgipfel und Ministertreffen herauszutreten“. Wie die 59-jährige Vorsitzende des Europaausschusses des französischen Parlaments unserer Redaktion weiter sagte, sei die konstituierende Sitzung von 100 deutschen und französischen Abgeordneten einerseits Beweis für gelungene Arbeit in den vergangenen Monaten, andererseits „Aufforderung, diesen Weg mutig weiterzugehen“. Thillaye, die der „En Marche“-Bewegung von Präsident Emmanuel Macron angehört, wurde in Remscheid geboren.