18 Jahre alt : Leiche von israelischem Soldat mit Stichwunden im Westjordanland gefunden

Jerusalem Die Leiche eines erstochenen israelischen Soldaten ist im Westjordanland gefunden worden. Wie die israelische Armee am Donnerstag mitteilte, wies der Körper des 18-jährigen Mannes mehrere Stichwunden auf.

Der Soldat hatte als Student an einem Seminar in der Siedlung Migdal Oz teilgenommen, in deren Nähe seine Leiche gefunden wurde. Er war in einem Programm eingeschrieben, das den Militärdienst mit religiösen Studien verband, wie der Seminarleiter Shomo Wilk im israelischen staatlichen Radio sagte.