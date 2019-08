Wegen angeblicher Terrorpropaganda : Türkei hat 300.000 Bücher vernichtet

Ankara Auch drei Jahre nach dem Putschversuch verschärft sich die Zensur in der Türkei weiter. Der Erziehungsminister legt jetzt erschreckende Zahlen vor.

Der islamische Geistliche, der seit 1999 in den USA im Exil lebt und von dort ein internationales Netzwerk von Stiftungen und Bildungseinrichtungen steuert, wird von der Regierung für den Putschversuch verantwortlich gemacht. Gülen war Anfang der 2000er Jahre ein enger Verbündeter des heutigen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan. 2012 kam es zum Bruch. Heute gilt Gülen als Staatsfeind Nummer eins, seine Bewegung wird als Terrororganisation eingestuft. Der Geistliche bestreitet jede Beteiligung an dem versuchten Umsturz.

In einem 2018 veröffentlichten Bericht zur Situation der Autoren und Verlage in der Türkei konstatiert der Pen eine „Krise der Meinungsfreiheit“ in der Türkei. „Die Regierung hat ihren Einfluss auf die Medien und den Buchmarkt dramatisch verstärkt und kritische Stimmen zum Schweigen gebracht“, heißt es in dem Bericht. „Wir appellieren an die türkischen Behörden, die Wiederöffnung und unabhängige Arbeit geschlossener Verlage zu erlauben und die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung zu beenden“, fordert der Schriftstellerverband.