Nach den Massakern in Dayton und El Paso : Trump will kein Spalter sein

Washington Der US-Präsident bricht zum Besuch an den Orten der jüngsten Massaker auf. Bevor er Washington verlässt, gibt er sich als Versöhner. In Dayton und El Paso schlägt ihm auch Feindseligkeit entgegen.

(ap) US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe mit hetzerischen Aussagen zum offenbar rassistisch motivierten Schusswaffenmassaker in El Paso in Texas beigetragen. Vielmehr bringe seine Rhetorik die Leute zusammen, sagte Trump vor dem Weißen Haus, bevor er nach Dayton in Ohio reiste. Dort hatte ein Mann in der Nacht zum Sonntag neun Menschen erschossen. Tags zuvor hatte ein Schütze in einem Supermarkt in El Paso 22 Menschen getötet, viele von ihnen mit Migrationshintergrund.