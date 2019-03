Brexit-Chaos in Großbritannien: Diese Alternativen zu Mays Deal stehen zur Abstimmung

London Am Mittwochabend wollen die Abgeordneten im britischen Unterhaus über Alternativen zu Theresa Mays Brexit-Abkommen abstimmen. Inzwischen hat die britische Premierministerin ihre Bereitschaft zum Rücktritt angedeutet.

Am Mittwochabend wollen die Abgeordneten im britischen Unterhaus über Alternativen zum Brexit-Abkommen abstimmen, das Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Parlamentspräsident John Bercow ließ zu Beginn der Debatte 8 von 16 Vorschlägen zu.

Inzwischen hat Theresa May einem Insider zufolge ihre Bereitschaft zum Rücktritt angedeutet. Ein konservativer Abgeordnete sagte, am Mittwochabend habe sie dies bei einem Treffen mit ihren Tory-Parteikollegen signalisiert. Sie werde gehen, wenn ihr Brexit-Abkommen über die Bühne gehe. Sie habe jedoch keinen Zeitplan genannt.

Den Abgeordneten soll am frühen Abend eine Liste mit allen zur Abstimmung stehenden Optionen vorgelegt werden. Jede davon kann angenommen oder abgelehnt werden. Auch Enthaltungen sind möglich. Abgestimmt werden soll zwischen 20 und 20.30 Uhr, das Ergebnis könnte bis 23 Uhr auf sich warten lassen. Der Prozess könnte am Montag fortgesetzt werden.

B) NO DEAL: Brexit-Hardliner fordern einen Austritt aus der EU ohne Abkommen am 12. April.

D) WEICHER BREXIT: Eine überparteiliche Gruppe von EU-freundlichen Abgeordneten fordert, dass Großbritannien auch in Zukunft eng an die EU gebunden bleiben soll, inklusive Mitgliedschaft in Binnenmarkt und Zollunion.

Britische Premierministerin May stellt Rücktritt in Aussicht

K) ZOLLUNION UND ENGE BINDUNG AN DEN BINNENMARKT: Der offizielle Vorschlag der oppositionellen Labour-Partei sieht vor, dass Großbritannien in der Zollunion bleibt und sich an den Regeln des Binnenmarkts orientiert. Auch in anderen Bereichen ist eine enge Kooperation mit der EU vorgesehen.