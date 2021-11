Zwei Pleiten für die Frauen-Teams : Bitterer Champions-League-Abend für FC Bayern und Hoffenheim

Die Frauen der TSG Hoffenheim haben in Barcelona verloren (Archivbild) Foto: dpa/Adam Pretty

Update Barcelona/Lyon Für die Frauen der TSG Hoffenheim gab es beim FC Barcelona in der Champions League nichts zu holen. Und auch die Frauen des FC Bayern mussten sich geschlagen geben.

Neuling TSG Hoffenheim hat in der Fußball-Champions-League der Frauen erneut Lehrgeld zahlen müssen. Die Kraichgauerinnen kassierten bei ihrem dritten Königsklassen-Auftritt zum Abschluss der ersten Vorrundenhälfte in der Gruppe C beim spanischen Titelverteidiger FC Barcelona mit 0:4 (0:3) die zweite deutliche Niederlage nacheinander und damit einen vorentscheidenden Dämpfer für ihre Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Aber auch die Fußballerinnen des FC Bayern München haben das Topspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon verloren. Die Münchnerinnen verpassten durch das 1:2 (1:0) am Mittwochabend beim Rekordsieger die Tabellenführung und bleiben weiterhin hinter den Französinnen auf Platz zwei. Ein Eigentor von Kadeisha Buchanan (25.) hatte das Team von Jens Scheuer in Führung gebracht, Janice Cayman (50.) und Amandine Henry (86.) drehten das Spiel zugunsten des siebenmaligen Königsklassen-Siegers.

Für die Bayern-Frauen, die in der vergangenen Saison im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert waren, war es die erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison. Nach zuvor einem Remis bei Benfica Lissabon und einem Sieg gegen den schwedischen Klub BK Häcken hat der deutsche Meister weiterhin vier Punkte in Gruppe D.

Hoffenheim rangiert im Rennen um die beiden ersten Tabellenplätze derweil mit drei Punkten nur auf dem dritten Rang. Barcelona ist mit der Idealausbeute von neun Zählern Spitzenreiter vor dem englischen Topteam FC Arsenal (sechs Punkte), bei dem die TSG Mitte Oktober ebenfalls 0:4 verloren hatte. Punktloses Schlusslicht ist die dänische Spitzenmannschaft HB Koge, die zum Champions-League-Auftakt bei der TSG 0:5 unterlegen war.

Barcelona sorgte gegen Hoffenheim schon vor der Pause für die Entscheidung. Nach der frühen Führung durch Jennifer Hermoso (5.) bedeutete ein Doppelpack von Kapitänin Alexia (19. und 33.) bereits das Ende aller Hoffnungen des Bundesliga-Dritten auf eine Überraschung. Im zweiten Abschnitt betrieb die Mannschaft von TSG-Trainer Gabor Gallai zwar weitgehend erfolgreich Schadensbegrenzung, musste aber trotzdem noch den vierten Treffer der Gastgeberinnen durch Marta Torrejon (74.) hinnehmen.

Im Rückspiel gegen Barcelona am 17. November (Mittwoch) steht Hoffenheim bereits unter großem Druck. Um noch realistische Chancen auf die Viertelfinalteilnahme zu haben, muss Gallais Team auf eigenem Platz gegen die Katalaninnen punkten. Am 9. Dezember tritt Hoffenheim in Koge an, ehe sechs Tage später (15. Dezember) Arsenal in Sinsheim gastiert.

Am späteren Mittwochabend tritt der deutsche Meister Bayern München zum Gipfeltreffen der Gruppe D beim ebenfalls noch unbesiegten Ex-Titelträger Olympique Lyon an. Durch einen Sieg kann das Team von Trainer Jens Scheuer die Französinnen von der Tabellenspitze verdrängen.

(dör/SID)