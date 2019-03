Für eine Milliarde Dollar: Trump bekommt einen Grenzzaun - keine Mauer

Washington Das Pentagon hat eine Milliarde Dollar für die Stärkung der US-Grenze zu Mexiko freigegeben - spricht aber ausdrücklich nicht von einem Zaun. Ursprünglich hatte der US-Präsident 5,7 Milliarden für eine Mauer gefordert.

Daraufhin hatte der republikanische Präsident Mitte Februar einen Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen, um die Finanzierung der Mauer auch ohne Zustimmung des Parlaments sicherzustellen. Trump will so andere Geldtöpfe vor allem beim Verteidigungsministerium anzapfen. Die dann vom Kongress beschlossene Aufhebung des Notstands verhinderte Trump, indem er am 15. März das erste Veto seiner Amtszeit einlegte. Die Demokraten im US-Abgeordnetenhaus wollen an diesem Dienstag das Veto überstimmen.