Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Brexit trifft jedes fünfte Unternehmen in der Region

Brexit trifft jedes fünfte Unternehmen in der Region

Rhein-Kreis Auch die Unternehmen am Mittleren Niederrhein bekommen die Folgen des Brexits zu spüren. Das hat eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gezeigt.

Auch die Unternehmen am Mittleren Niederrhein bekommen die Folgen des Brexits zu spüren. Das hat eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gezeigt. Die IHK hatte knapp 400 Unternehmen aus der Industrie, dem Großhandel und dem Dienstleistungssektor in der Region nach den Auswirkungen des Vollzugs des Brexits vor zehn Monaten gefragt. Gut jedes fünfte Unternehmen meldet, dass sich der Brexit negativ auf das eigene Geschäft ausgewirkt hat. Nur vereinzelt (1,2 Prozent) sehen die Betriebe auch positive Effekte. Bei den Exportunternehmen liegt der Anteil der Betriebe, die negative Folgen spüren, sogar bei 35 Prozent. In der Industrie (30 Prozent) und im produktionsverbindenden Großhandel (31 Prozent) ist der Anteil der negativ betroffenen Unternehmen ebenfalls auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Die Hälfte der Betriebe betrifft der Brexit jedoch nicht, ein gutes Viertel spürt keine Auswirkungen. Das teilt die IHK mit.