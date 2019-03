In fünf Jahren auf den Mond: Trump-Regierung setzt Nasa unter Druck

In fünf Jahren auf den Mond

Die Großrakete Falcon Heavy hebt im Februar in Cape Canaveral ab. Foto: Red Huber/Orlando Sentinel/AP/dp/Red Huber

Cape Canaveral Die Trump-Regierung will zum Mond - und zwar viel schneller als von der Nasa geplant. Vizepräsident Mike Pence setzt die Raumfahrtbehörde unter gehörigen Druck. Die arbeitet nun mit Hochdruck an der Entwicklung einer Mega-Rakete.

Die US-Regierung setzt die Nasa bei geplanten bemannten Mond-Missionen unter Druck. Binnen fünf Jahren sollen wieder amerikanische Astronauten auf dem Erdtrabanten landen, sagte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag bei einem Auftritt in Huntsville im Staat Alabama. Die Nasa müsse dieses Ziel „mit allen notwendigen Mitteln“ erreichen.

Bei Bedarf könnten Raketen und Landefahrzeuge der Raumfahrtbehörde durch Geräte privater Unternehmen ersetzt werden. Die Nasa peilt eine Mondlandung frühestens für 2028 an.

Es sei an der Zeit, das Tempo zu erhöhen, mahnte Pence, und warnte die Raumfahrtbehörde. Sollte sie nicht bis 2024 Astronauten auf den Mond bringen können, „müssen wir die Organisation ändern, nicht die Mission“, warnte er. Die Nasa müsse sich zu einer schlankeren, transparenteren und agileren Einrichtung wandeln und sich eine „Alle-Mann-an-Bord“-Mentalität verordnen.

„Die Erforschung der Himmel in diesem noch neuen Jahrhundert wird mit oder ohne den USA weitergehen“, erklärte Pence wohl auch mit Blick auf Konkurrenz durch China. „Doch Amerikaner geben sich nicht mit dem zweiten Platz zufrieden. Amerikaner führen, und also werden wir das tun.“ Gleichwohl räumte er ein, dass neben Kompetenz auch Geld nötig sein wird, um die Mond-Mission früher umzusetzen.

In seiner Funktion als Chef des Nationalen Weltraumrats wies Pence die Nasa an, den Südpol des Mondes als Landeort anzupeilen. Dort befinden sich große Mengen an Eis, die für den Wasserbedarf und die Herstellung von Raketentreibstoff genutzt werden könnten.