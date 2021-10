Streit um Fangrechte eskaliert : Großbritannien droht Frankreich Vergeltung im Fischereistreit

Fanzösische Fischer protestieren vor einem britischen Hafen. Foto: dpa/Bailiwick Express

Paris Der Streit um Fischerei-Fangrechte im Ärmelkanal wird immer ernster. London droht Paris nun sogar mit Vergeltung, wenn Frankreich britische Schiffe aus seinen Häfen aussperren sollte. Frankreich auf der anderen Seite deutet an, dass es die Energielieferungen an die Kanalinseln unterbrechen könnte.

Die britische Regierung droht Frankreich mit Vergeltung im Falle der Aussperrung britischer Schiffe aus französischen Häfen. „Wir werden sehen, was sie tun“, sagte der britische Umweltminister George Eustice angesichts des sich verschärfenden Streits beider Länder um die Fangrechte im Ärmelkanal am Freitag dem Sender Sky News. „Aber wenn sie diese (Maßnahmen) in Kraft setzen, können zwei dieses Spiel spielen, und wir behalten uns die Möglichkeit vor, in angemessener Weise zu reagieren.“

Frankreich hatte gedroht, britische Boote zu blockieren und die Kontrollen von britischen Schiffen zu verschärfen, wenn französische Schiffe nicht mehr Genehmigungen für den Fischfang in britischen Gewässern erhalten. Frankreich deutete weiterhin an, dass es die Energielieferungen an die Kanalinseln, die der britischen Krone unterstehen und vor der französischen Küste liegen, einschränken könnte.

Großbritannien bestellte in dem Disput die französische Botschafterin ein, nachdem die französischen Behörden zwei britische Fischerboote mit Geldstrafen belegt und eines über Nacht in einem Hafen festgehalten hatten. Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU im Januar haben sich die Beziehungen zwischen London und Paris zusehends verschlechtert, seit die Länder auf beiden Seiten des Ärmelkanals eine Lösung in der Sache suchen.

