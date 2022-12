Podcast Tonspur Wissen Wozu brauchen wir eigentlich Spinnen?

Sie kommen in jedem Haus und vor allem in jedem garten vor. Spinnen. Viele wollen sie so schnell wie möglich los werden und auch ihre Netze sind in einem "normalen" Haushalt selten gern gesehen. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dr. Peter Jäger. Er leitet das Team Arachnologie am Senckenberg-Forschungsinstitut und Naturkundemuseum Frankfurt am Main.