Podcast Tonspur Wissen Droht eine neue Finanzkrise?

Schweizer Banken gelten als krisensicher und stabil. Wer sich in der Finanzwelt nicht wirklich auskennt, der wird ein wenig überrascht gewesen sein, dass die Credit Swiss pleite ist. Für Kenner der Branche ist das keine Überraschung. Was bedeutet der Crash der Bank für uns alle? Droht eine neue Finanzkrise? Darüber spricht Ursula Weidenfeld mit Prof. Dr. Florian Heider. Er leitet das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung in Frankfurt a. Main und lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt.