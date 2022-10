News-Podcast "Aufwacher" : Was der vorzeitige Braunkohleausstieg für NRW bedeutet

Was der vorzeitige Braunkohleausstieg für NRW bedeutet

Düsseldorf Bereits 2030 - acht Jahre früher als ursprünglich geplant, wird RWE im Rheinischen Revier aus der Braunkohle aussteigen. Fest steht auch: Der Ort Lützerath muss den Baggern weichen. Über diese Entscheidungen sprechen wir gleich im Podcast.

Es wird einen vorzeitigen Kohleausstieg bei uns in NRW geben. Der Energiekonzern RWE will den Kohleausstieg im Rheinischen Revier auf das Jahr 2030 vorziehen - darauf haben sich auch der Bund und das Land NRW verständigt. Allerdings bedeutet das nun das sichere Aus des Dorfes Lützerath bei Erkelenz, denn dieser Ort muss noch den Braunkohlebaggern weichen. Die Einzelheiten dazu könnt ihr Kostenpflichtiger Inhalt hier nachlesen.

