Steak-Cuts, Wurst und Mittelstand : Schicken Sie uns Ihre Fragen an Metzgermeister Philipp!

Philipp Brosi 2018 in seiner Metzgerei. Foto: Endermann, Andreas (end)

Er weiß, wie die Wurst gemacht wird: Philipp Brosi ist 29 Jahre alt und Metzger aus Leidenschaft. Im Podcast-Interview dürfen Sie ihn alles fragen, was Sie immer schon wissen wollten. Schreiben Sie uns jetzt!

Kurz sind seine Arbeitstage nicht, besonders nicht vor Ostern. Trotzdem war für Philipp Brosi immer klar: Er steigt mal in den Familienbetrieb ein. 2010 machte der inzwischen 29-Jährige seine Ausbildung bei einer Fleischerei in Neuss. Inzwischen hat er schon einige Jahre Berufserfahrung im elterlichen Betrieb.

In der Filiale in der Düsseldorfer Nordstraße bestückt er täglich die Theke. Anschließend geht‘s in die Produktion: Fleisch zuschneiden, Wurst und Feinkost herstellen. Nachmittags arbeitet Brosi im Büro: bestellen, organisieren, verwalten.

Mit 20 Jahren setzte er auf den Meister noch einen drauf und machte eine Ausbildung zum Fleischsommelier. Neben besonderen Fleisch-Cuts, die hierzulande noch relativ unbekannt sind, ging es dort auch um kulinarische Ethnologie: Warum essen wir eigentlich Fleisch? Warum essen manche Schwein und andere nicht?

Fleischkonsum - das ist ein umstrittenes Zukunftsthema. Denn Fleischproduktion ist ressourcenintensiv und relativ schlecht fürs Klima. Was Philipp Brosi zum Thema Veganismus sagt und wo er die Zukunft seines Handwerks sieht, darum wird es ebenso gehen wie das Arbeiten in einem Familienbetrieb und der Fachkräftemangel in Deutschland.