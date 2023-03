Tipps von der Garten-Expertin So bauen Sie Ihr Gemüse ganz einfach selber an

Auch andere Schädlinge wollen an unser Gemüse. Zum Beispiel der Kohlweißling. Er legt seine Eier mit Vorliebe auf die Unterseite von Kohlblättern. Die geschlüpften Raupen fressen dann die Pflanze ab. Am effektivsten ist ein Insektennetz. Man bekommt es im Fachhandel. Durch das Netz kommt weiterhin genügend Luft und Licht an die Pflanze. So kann auf den Einsatz von Chemie verzichtet werden.