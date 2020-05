Serie Forscher in der Reegion : Corona bremst die Klimadebatte aus

Die Corona-Pandemie hat wichtige Ziele der Nachhaltigkeit in den Hintergrund gedrängt. Privates Engagement ist jetzt mehr gefragt denn je. Ein Beitrag über Chancen und Risiken der aktuellen Krise.

Die Corona-Pandemie hat die Welt und die Prioritäten fast aller Menschen innerhalb sehr kurzer Zeit sehr verändert. Viele Themen wie zum Beispiel Klimaschutz, die noch vor wenigen Wochen weit oben auf der Tagesordnung standen, sind aus nachvollziehbaren Gründen in den Hintergrund gerückt. Viele Menschen und viele Unternehmen kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Corona-Krise mittel- und langfristig eine Chance oder ein Risiko für Nachhaltigkeit darstellt, ist komplex und vielschichtig. Aktuell sind offensichtliche positive Effekte in Bezug auf Klima- und Umweltschutz zu beobachten: Es wird weniger geflogen und Auto gefahren, es wird weniger konsumiert. Zahlreiche Stimmen fordern, dass die Programme zur Förderung des Wiederanlaufs der Wirtschaft so aufgelegt werden, dass sie zugleich Klima- und Umweltschutz befördern. Dies ist eine mehr als berechtigte Forderung, denn die Corona-Krise hat die Klima-Krise nicht aus der Welt geschafft, sondern lediglich verdrängt. Die Frage ist, inwiefern diese Forderung realistisch ist.

Eher liegt die Prognose nahe, dass ein Thema, das schon vor der Corona-Krise kein Selbstläufer war, es in Zeiten drohender Insolvenzen erst recht schwer haben wird. Der historisch niedrige Ölpreis wird sein Übriges dazu tun und einen weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien massiv erschweren. Schon vor der Corona-Pandemie, die die Staaten zwingt sich massiv zu verschulden, fehlten Milliarden für staatliche Klimaschutzmaßnahmen, national und erst recht international. Schon vorher war klar, dass ohne freiwilliges nicht-staatliches Engagement ein Erreichen des im Pariser Klimaabkommen formulierten 2-Grad-Celsius-Ziels unmöglich ist.

Info Lehre für Berufstätige und Auszubildende Foto: privat Zur Person Estelle Herlyn hat Wirtschaftsmathematik an der Universität in Dortmund studiert. Sie arbeitete in großen Unternehmen und promovierte an der RWTH Aachen. Parallel zu ihrer Tätigkeit an der FOM arbeitet sie freiberuflich für das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. FOM Die FOM Hochschule Düsseldorf bietet Studiengänge für Berufstätige und Auszubildende an und ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte private Hochschule. Sie ist staatlich anerkannt. Info Alle Artikel im Internet unter www.rp-online.de/forscher/

Auch die Agenda 2030, die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, ist seit ihrem Inkrafttreten am 1. Januar 2016 durch eine massive Unterfinanzierung gekennzeichnet. Neben Umwelt- und Klimaschutz geht es auch um den zweiten wichtigen Handlungsstrang der Nachhaltigkeit, nämlich nachholende wirtschaftliche Entwicklung und die Erfüllung der Grundbedürfnisse aller Menschen. Es ist das Anliegen, das die damalige indische Ministerpräsidentin Indira Ghandi bei der ersten weltweiten Umweltkonferenz 1972 erstmals auf die weltweite Tagesordnung brachte und das bis heute gemeinsam mit dem Umweltschutzgedanken eine nachhaltige Entwicklung ausmacht.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller warnt seit Wochen davor, dass die Corona-Krise droht, Entwicklungsfortschritte der letzten Jahre zunichte zu machen und in eine weltweite Hunger-Krise zu münden, was wiederum die weltweiten Flüchtlingsströme weiter anschwellen lässt. Schlüsselsektoren wie Tourismus und Textil brechen ein. Arbeitsplätze gehen in großer Zahl verloren, ohne dass Sozialsysteme die betroffenen Menschen auffangen. Die ohnehin nur rudimentäre medizinische Versorgung verschlechtert sich weiter. Eine erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 rückt in unerreichbare Ferne. Zugleich wächst die Gewissheit, dass die Corona-Pandemie nur dann erfolgreich bewältigt werden kann, wenn dies weltweit gelingt. Die Notwendigkeit internationaler Kooperation wird einmal mehr in eindringlicher Weise deutlich. Die Realität jedoch zeigt, dass dies selbst innerhalb Europas schwierig ist.

In der beschriebenen wenig hoffnungsvollen Situation stellen sogenannte „Koalitionen von Willigen“ eine große Chance dar. Eine solche Koalition ist die Allianz für Entwicklung und Klima (https://allianz-entwicklung-klima.de/), die das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) im Jahr 2018 ins Leben rief. Das Ziel der Allianz ist die Förderung von nicht-staatlichem Engagement für zugleich Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 und internationalen Klimaschutz.

Da Deutschland für nur zwei Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, sollte ein leistungsstarkes Land wie Deutschland auch außerhalb seiner Landesgrenzen Beiträge leisten. Über 600 Organisationen und Privatpersonen sind schon heute Teil der Allianz, darunter viele große und international tätige Unternehmen, aber zum Beispiel auch der Fußballbundesligist TSG Hoffenheim. Sie alle sind schon heute klimaneutral oder streben es im Laufe der nächsten fünf Jahre an und fördern hierzu internationale Klimaschutzprojekte, die gleichermaßen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern beitragen. In Zeiten leerer Staatskassen erscheint der Ansatz der Mobilisierung privater Mittel sinnvoller denn je.