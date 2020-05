Tierischer Rekordflug nach Russland : Stockente aus Hessen fliegt mit 125 km/h rund 2250 Kilometer weit

Gießen Während die Menschen aktuell wegen der Corona-Pandemie weltweit den Luftverkehr massiv einschränken, hat eine Stockente aus Deutschland einen unfassbaren Flug zurückgelegt. Sowohl Strecke als Geschwindigkeit verblüffen.

In rund zwei Tagen flog die Ente anfang Mai vom mittelhessischen Lich nach Russland, so Forscher der Universität Gießen. Mit teilweise bis zu 125 Stundenkilometern legte das Federtier die 2250 Kilometer zu einem See im Norden Russlands zurück - das sei rekordverdächtig.