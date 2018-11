„Meine Frau ist toll“: Justin Bieber und Hailey Baldwin bestätigen Hochzeitsgerüchte

New York Fans hatten es schon länger vermutet - jetzt haben Justin Bieber und Hailey Baldwin via Instagram bestätigt, dass sie verheiratet sind.

Der kanadische Sänger veröffentlichte dort in dieser Woche ein Foto von sich Hand in Hand mit dem 21 Jahre Model und der Bildunterschrift „Meine Frau ist toll“. Baldwin zog nach und änderte ihren Nutzernamen bei Instagram in „Hailey Bieber“.