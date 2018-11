„Hässlich und nichts wert“: Solche Hass-Kommentare bekommt Lena Meyer-Landrut

Düsseldorf Die Sängerin Lena Meyer-Landrut setzt sich gegen Hass-Kommentare zur Wehr. Mit einem Selfie auf Instagram zeigt sie, welche Beschimpfungen über sie geschrieben werden - von Fans bekommt sie viel Unterstützung.

Lena Meyer-Landrut gibt wie viele andere Promis auf Instagram Einblicke in ihr ganz persönliches Leben. Meist ist es eine perfekt gewollte oder inszenierte Welt, in der Luxus, Reisen sowie Designerstücke nicht fehlen dürfen. Nun hat Meyer-Landrut ihre Reichweite allerdings genutzt, um ein Zeichen gegen Mobbing im Internet zu setzen - mit einem Foto auf Instagram. Kommentarlos posiert die 27-Jährige in Jeans und weißem Shirt vor einem Spiegel, auf dem in schwarzen Buchstaben Beleidigungen wie „Du bist eine Schande“, „Du wirst nie genug sein“ oder „Hässlich und nichts wert“ stehen. Und das sind noch die harmloseren Kommentare.