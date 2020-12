„Forever“ mit Dalton Gomez : US-Sängerin Ariana Grande hat sich verlobt

Los Angeles Die 27-jährige Musikerin hat sich in Los Angeles mit ihrem Freund Dalton Gomez verlobt. Sie teilte ihren Fans die Nachricht auf Instagram mit.

Grandes Manager gratulierte dem Paar auf Instagram. Dalton könnte sich glücklich schätzen, schrieb Scooter Braun. Auch das mit Justin Bieber verheiratete Model Hailey Baldwin schickte Glückwünsche. Grande und Bieber hatten zu Beginn der Corona-Pandemie den Quarantäne-Hit „Stuck With U“ aufgenommen. Am Ende des im Mai erschienenen Videos zeigt sich Grande in einer kurzen Szene mit Gomez.